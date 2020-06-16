Официальная безработица в России выросла на 16% за две недели июня

Сейчас без работы, по сведениям чиновников, оказались почти 2,5 млн. россиян. Такие цифры назвал министр труда Антон Котяков на совещании с президентом по поддержке экономики и социальной сферы. По его словам, в то же время уменьшилось число компаний, планирующих увольнения или перевод работников на неполную занятость. По данным Росстата на 1 июня, фактическая безработица в России составляла свыше 4,5 млн.
2020-06-16T04:06:20+03:00
2020-06-16T04:06:20+03:00
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04:06, 16 июня 2020
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Открытое письмо в Совет ВИО В тоталитарных сектах, вроде КПСС, я и раньше-то не состоял, не собираюсь я там находиться и сейчас. Поэтому прошу с сегодняшнего числа (15 июня 2020 г.) считать меня добровольно покинувшим ряды ВИО. Но это, дорогие бывшие коллеги, еще не всё. Я вам сейчас одну умную вещь скажу, вы уж только не обижайтесь…