Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 8 млн

Об этом сказали представители американского университета Джонса Хопкинса. Они отслеживают ситуацию вокруг распространения инфекции, основываясь на сведениях, которые получают от властей. С начала пандемии, по подсчетам исследователей из этого университета, от коронавируса скончались более 435 тысяч человек.