Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 8 млн

Об этом сказали представители американского университета Джонса Хопкинса. Они отслеживают ситуацию вокруг распространения инфекции, основываясь на сведениях, которые получают от властей. С начала пандемии, по подсчетам исследователей из этого университета, от коронавируса скончались более 435 тысяч человек.
2020-06-16T04:05:27+03:00
2020-06-16T04:05:27+03:00
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04:05, 16 июня 2020
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Открытое письмо в Совет ВИО В тоталитарных сектах, вроде КПСС, я и раньше-то не состоял, не собираюсь я там находиться и сейчас. Поэтому прошу с сегодняшнего числа (15 июня 2020 г.) считать меня добровольно покинувшим ряды ВИО. Но это, дорогие бывшие коллеги, еще не всё. Я вам сейчас одну умную вещь скажу, вы уж только не обижайтесь…