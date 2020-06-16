Солнечногорский городской суд отправил в СИЗО адвоката Эдуарда Гладилина

Его подозревают в организации похищения несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника. Оба защитника в свою очередь проходят свидетелями по делу группировки Аслана Гагиева. Ранее Скрыпник, как передает агентство Росбалт, стал получать угрозы. В начале июня его сын вышел на прогулку и не вернулся. Его нашли живым спустя 36 часов после похищения.
2020-06-16T04:04:53+03:00
2020-06-16T04:04:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 16 июня 2020
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Открытое письмо в Совет ВИО В тоталитарных сектах, вроде КПСС, я и раньше-то не состоял, не собираюсь я там находиться и сейчас. Поэтому прошу с сегодняшнего числа (15 июня 2020 г.) считать меня добровольно покинувшим ряды ВИО. Но это, дорогие бывшие коллеги, еще не всё. Я вам сейчас одну умную вещь скажу, вы уж только не обижайтесь…