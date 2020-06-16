Солнечногорский городской суд отправил в СИЗО адвоката Эдуарда Гладилина

Его подозревают в организации похищения несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника. Оба защитника в свою очередь проходят свидетелями по делу группировки Аслана Гагиева. Ранее Скрыпник, как передает агентство Росбалт, стал получать угрозы. В начале июня его сын вышел на прогулку и не вернулся. Его нашли живым спустя 36 часов после похищения.