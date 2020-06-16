Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального

Поводом стал критический комментарий политика к видеоролику о поправках к Конституции. Главное следственное управление Следственного комитета по Москве расследует дело по статье о клевете. В ведомстве считают, что комментарий Навального содержит ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который был одним из участников того ролика. Сам Навальный сказал «Эху» что считает обвинения сфабрикованными. Он обратил внимание, что уголовное дело было возбуждено незадолго до того, как должен закончиться последний условный срок по другому уголовному делу.