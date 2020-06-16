Служба государственной безопасности Грузии подтвердила задержание в Тбилиси гражданина России

Он проходит по делу о подготовке заказного убийства, сказали в ведомстве. Там не стали уточнять, кто был целью покушения. В свою очередь генеральный директор грузинского телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия сказал накануне, что по его данным задержанный уроженец Ингушетии Васамбек Боков мог готовить нападение на журналиста канала Георгия Габунию. При этом, по словам Гварамии, заказчиком покушения мог быть глава Чечни Рамзан Кадыров. А причиной этого стало скандальное выступление Габунии год назад в эфире телеканала «Рустави-2» с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина.
2020-06-16T04:03:34+03:00
2020-06-16T04:03:34+03:00
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04:03, 16 июня 2020
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