Зеленая зона рядом с МГУ не попадает в план новой застройки, уверяет вице-премьер Марат Хуснуллин

В то же время, по его словам, строительство около университета утверждено генеральным планом Москвы. Вице-премьер сказал в эфире телеканала РБК, что на Воробьевых горах должны построить жилье, общежитие, объекты социальной сферы, а еще дорогу. На месте будущего строительства сейчас находится заброшенная территория. Ранее инициативная группа МГУ высказала опасение, что на участке парка около вуза между Университетским проспектом и улицей Косыгина планируется строительство жилья.
2020-06-16T03:05:57+03:00
2020-06-16T03:05:57+03:00
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03:05, 16 июня 2020
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Открытое письмо в Совет ВИО В тоталитарных сектах, вроде КПСС, я и раньше-то не состоял, не собираюсь я там находиться и сейчас. Поэтому прошу с сегодняшнего числа (15 июня 2020 г.) считать меня добровольно покинувшим ряды ВИО. Но это, дорогие бывшие коллеги, еще не всё. Я вам сейчас одну умную вещь скажу, вы уж только не обижайтесь…