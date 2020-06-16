Зеленая зона рядом с МГУ не попадает в план новой застройки, уверяет вице-премьер Марат Хуснуллин

В то же время, по его словам, строительство около университета утверждено генеральным планом Москвы. Вице-премьер сказал в эфире телеканала РБК, что на Воробьевых горах должны построить жилье, общежитие, объекты социальной сферы, а еще дорогу. На месте будущего строительства сейчас находится заброшенная территория. Ранее инициативная группа МГУ высказала опасение, что на участке парка около вуза между Университетским проспектом и улицей Косыгина планируется строительство жилья.