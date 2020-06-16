Северная Корея собирается ввести войска в демилитаризованные районы

Ранее в соответствии с межкорейскими соглашениями, Пхеньян вывел оттуда свои подразделения. Накануне руководство КНДР предупредило Южную Корею о подготовке ответа после распространения южнокорейскими организациями агитационных листовок. С прошлой недели страна заблокировала все линии связи с Сеулом. В Пхеньяне считают отправку листовок враждебным актом.