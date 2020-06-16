Северная Корея собирается ввести войска в демилитаризованные районы

Ранее в соответствии с межкорейскими соглашениями, Пхеньян вывел оттуда свои подразделения. Накануне руководство КНДР предупредило Южную Корею о подготовке ответа после распространения южнокорейскими организациями агитационных листовок. С прошлой недели страна заблокировала все линии связи с Сеулом. В Пхеньяне считают отправку листовок враждебным актом.
2020-06-16T03:05:32+03:00
2020-06-16T03:05:32+03:00
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03:05, 16 июня 2020
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Открытое письмо в Совет ВИО В тоталитарных сектах, вроде КПСС, я и раньше-то не состоял, не собираюсь я там находиться и сейчас. Поэтому прошу с сегодняшнего числа (15 июня 2020 г.) считать меня добровольно покинувшим ряды ВИО. Но это, дорогие бывшие коллеги, еще не всё. Я вам сейчас одну умную вещь скажу, вы уж только не обижайтесь…