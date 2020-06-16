Израильская армия нанесла удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа

Это стало ответом на ракетный обстрел с палестинской территории, сказали в Иерусалиме. По сведениям израильских телеканалов, армия атаковала три военных объекта на севере Газы. Палестинские боевики из сектора Газа выпустили накануне одну ракету, она упала в пустыне Негев. Это первый ракетный обстрел Израиля из палестинского приморского анклава с начала мая. Это происходит на фоне планов израильского правительства аннексировать часть территории Западного берега реки Иордан. Реализация их может начаться уже в следующем месяце.
2020-06-16T03:05:05+03:00
2020-06-16T03:05:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2660921-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:05, 16 июня 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Открытое письмо в Совет ВИО В тоталитарных сектах, вроде КПСС, я и раньше-то не состоял, не собираюсь я там находиться и сейчас. Поэтому прошу с сегодняшнего числа (15 июня 2020 г.) считать меня добровольно покинувшим ряды ВИО. Но это, дорогие бывшие коллеги, еще не всё. Я вам сейчас одну умную вещь скажу, вы уж только не обижайтесь…