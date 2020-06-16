Израильская армия нанесла удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа

Это стало ответом на ракетный обстрел с палестинской территории, сказали в Иерусалиме. По сведениям израильских телеканалов, армия атаковала три военных объекта на севере Газы. Палестинские боевики из сектора Газа выпустили накануне одну ракету, она упала в пустыне Негев. Это первый ракетный обстрел Израиля из палестинского приморского анклава с начала мая. Это происходит на фоне планов израильского правительства аннексировать часть территории Западного берега реки Иордан. Реализация их может начаться уже в следующем месяце.