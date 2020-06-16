Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц

Авторы такой инициативы считают, что это поможет обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях, пишет газета «Ведомости». Заказчиком выступили региональные департаменты образования, а подрядчиком является одна из структур госкорпорации «Ростех». Общая сумма контрактов, по подсчетам и здания, превышает 2 млрд руб.