Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц

Авторы такой инициативы считают, что это поможет обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях, пишет газета «Ведомости». Заказчиком выступили региональные департаменты образования, а подрядчиком является одна из структур госкорпорации «Ростех». Общая сумма контрактов, по подсчетам и здания, превышает 2 млрд руб.
2020-06-16T03:04:36+03:00
2020-06-16T03:04:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 16 июня 2020
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Открытое письмо в Совет ВИО В тоталитарных сектах, вроде КПСС, я и раньше-то не состоял, не собираюсь я там находиться и сейчас. Поэтому прошу с сегодняшнего числа (15 июня 2020 г.) считать меня добровольно покинувшим ряды ВИО. Но это, дорогие бывшие коллеги, еще не всё. Я вам сейчас одну умную вещь скажу, вы уж только не обижайтесь…