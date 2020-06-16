Разлив нефтепродуктов произошел в бухте Нагаева на Колыме

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил местным властям совместно с Роспотребнадзором провести проверку. Рассматриваются две версии, выброс мог произойти либо из затонувших кораблей, либо из проходивших мимо, рассказал сам глава региона. Площадь разлива пока не уточняется. В бухте, как передает агентство ТАСС, затоплено не менее 12 судов, большинство из них не имеют собственника или он неизвестен.