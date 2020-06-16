Разлив нефтепродуктов произошел в бухте Нагаева на Колыме

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил местным властям совместно с Роспотребнадзором провести проверку. Рассматриваются две версии, выброс мог произойти либо из затонувших кораблей, либо из проходивших мимо, рассказал сам глава региона. Площадь разлива пока не уточняется. В бухте, как передает агентство ТАСС, затоплено не менее 12 судов, большинство из них не имеют собственника или он неизвестен.
2020-06-16T03:04:05+03:00
2020-06-16T03:04:05+03:00
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03:04, 16 июня 2020
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