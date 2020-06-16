Соединенные штаты не намерены прекращать борьбу за возвращение домой осужденного в России американца Пола Уилана

Накануне Мосгорсуд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает задержание, арест и приговор Уилану неправильными. А Госсекретарь Майкл Помпео сказал, что Вашингтон не принимает такое решение суда. Он полагает, что разбирательство при секретных доказательствах и без должного допуска свидетелей со стороны защиты лишило Уилана гарантий на справедливый суд. В российском МИДе ответили, что судопроизводство велось с соблюдением всех процессуальных норм, а приговор не является чрезмерно суровым.