Соединенные штаты не намерены прекращать борьбу за возвращение домой осужденного в России американца Пола Уилана

Накануне Мосгорсуд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает задержание, арест и приговор Уилану неправильными. А Госсекретарь Майкл Помпео сказал, что Вашингтон не принимает такое решение суда. Он полагает, что разбирательство при секретных доказательствах и без должного допуска свидетелей со стороны защиты лишило Уилана гарантий на справедливый суд. В российском МИДе ответили, что судопроизводство велось с соблюдением всех процессуальных норм, а приговор не является чрезмерно суровым.
2020-06-16T03:03:39+03:00
2020-06-16T03:03:39+03:00
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03:03, 16 июня 2020
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Открытое письмо в Совет ВИО В тоталитарных сектах, вроде КПСС, я и раньше-то не состоял, не собираюсь я там находиться и сейчас. Поэтому прошу с сегодняшнего числа (15 июня 2020 г.) считать меня добровольно покинувшим ряды ВИО. Но это, дорогие бывшие коллеги, еще не всё. Я вам сейчас одну умную вещь скажу, вы уж только не обижайтесь…