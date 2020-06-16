Белорусскому оппозиционеру Николаю Статкевичу добавили еще 15 суток ареста

До этого такое же наказание ему назначили 1 июня по обвинению в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Это произошло после того, как в телеграм-канале политика появилось сообщение о дате подачи в ЦИК списков инициативной группы Статкевича. Его задержали в конце мая, когда он направлялся на пикет по сбору подписей в поддержку оппозиционных кандидатов на пост президента республики. Как рассказала его супруга, оппозиционера вопреки его просьбе осудили без присутствия адвоката.