Белорусскому оппозиционеру Николаю Статкевичу добавили еще 15 суток ареста

До этого такое же наказание ему назначили 1 июня по обвинению в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Это произошло после того, как в телеграм-канале политика появилось сообщение о дате подачи в ЦИК списков инициативной группы Статкевича. Его задержали в конце мая, когда он направлялся на пикет по сбору подписей в поддержку оппозиционных кандидатов на пост президента республики. Как рассказала его супруга, оппозиционера вопреки его просьбе осудили без присутствия адвоката.
2020-06-16T02:12:03+03:00
2020-06-16T02:12:03+03:00
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02:12, 16 июня 2020
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Открытое письмо в Совет ВИО В тоталитарных сектах, вроде КПСС, я и раньше-то не состоял, не собираюсь я там находиться и сейчас. Поэтому прошу с сегодняшнего числа (15 июня 2020 г.) считать меня добровольно покинувшим ряды ВИО. Но это, дорогие бывшие коллеги, еще не всё. Я вам сейчас одну умную вещь скажу, вы уж только не обижайтесь…