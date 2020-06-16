Москва переходит к следующему этапу снятия ограничений

В столице сегодня открываются летние кафе, музеи и библиотеки. Кроме того, со вторника разрешается оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, смогут возобновить работу риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Зрителей допустят и на спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.
2020-06-16T02:11:34+03:00
2020-06-16T02:11:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 16 июня 2020
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Открытое письмо в Совет ВИО В тоталитарных сектах, вроде КПСС, я и раньше-то не состоял, не собираюсь я там находиться и сейчас. Поэтому прошу с сегодняшнего числа (15 июня 2020 г.) считать меня добровольно покинувшим ряды ВИО. Но это, дорогие бывшие коллеги, еще не всё. Я вам сейчас одну умную вещь скажу, вы уж только не обижайтесь…