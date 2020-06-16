Москва переходит к следующему этапу снятия ограничений

В столице сегодня открываются летние кафе, музеи и библиотеки. Кроме того, со вторника разрешается оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, смогут возобновить работу риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Зрителей допустят и на спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.