Еще один свидетель по делу «Седьмой студии» пожаловался на давление следствия

Помощник бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой Элеонора Филимонова сказала накануне на заседании Мещанского суда, что во время допроса следователи ей угрожали, если она не подпишет протокол допроса. От части показаний Филимонова отказалась в зале суда. Ранее о психологическом давлении во время допросов сказали две сотрудницы Министерства культуры Алеся Махмутова и Александра Балашова. Обвиняемыми по этому делу проходят режиссер Кирилл Серебренников, продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский, а также бывший сотрудник Минкультуры Софья Апфельбаум. Дело в отношении бухгалтера студии Нины Масляевой, выделенное в отдельное производство.