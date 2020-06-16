Обострилась ситуация в пункте временного проживания на российско-азербайджанской границе

Граждане соседней республики, которые не смогли выехать из России из-за коронавируса, требуют пропустить их на родину. По словам местной администрации, сейчас в лагере находятся полиция и Росгвардия. Идут переговоры, власти и правоохранительные органы выясняют причину конфликта. В пункте временного размещения, как передает агентство ТАСС, развернуты палатки для проживания более 350 человек.
2020-06-16T02:07:59+03:00
2020-06-16T02:07:59+03:00
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02:07, 16 июня 2020
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Открытое письмо в Совет ВИО В тоталитарных сектах, вроде КПСС, я и раньше-то не состоял, не собираюсь я там находиться и сейчас. Поэтому прошу с сегодняшнего числа (15 июня 2020 г.) считать меня добровольно покинувшим ряды ВИО. Но это, дорогие бывшие коллеги, еще не всё. Я вам сейчас одну умную вещь скажу, вы уж только не обижайтесь…