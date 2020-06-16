Обострилась ситуация в пункте временного проживания на российско-азербайджанской границе

Граждане соседней республики, которые не смогли выехать из России из-за коронавируса, требуют пропустить их на родину. По словам местной администрации, сейчас в лагере находятся полиция и Росгвардия. Идут переговоры, власти и правоохранительные органы выясняют причину конфликта. В пункте временного размещения, как передает агентство ТАСС, развернуты палатки для проживания более 350 человек.