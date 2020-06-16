Напавший на полицейских в Москве мог состоять в религиозной секте, пишет газета «КоммерсантЪ»

Уроженец Ингушетии Ратмир Галаев, по сведениям издания, входил в число последователей шейха Батал-Хаджи Белхороева. Баталхаджинцы или батлаки стали известны после ряда преступлений не только в республике, но и в Москве. Накануне Галаев открыл огонь по наряду ДПС на Ленинском проспекте в Москве. Он попал в двух полицейских, и был ранен ответным огнем. Источник агентства ТАСС рассказал, что в квартире задержанного нашли экстремистскую литературу.