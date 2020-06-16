Власти по меньшей мере 13 российских городов отказались проводить парад Победы 24 июня

В качестве причины они называют сложную эпидемиологическую ситуацию на фоне распространения коронавируса. Как пишет и здание РБК, парад не собираются проводить в следующую среду в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле с пониманием относятся к решению местных властей.
2020-06-16T01:06:27+03:00
2020-06-16T01:06:27+03:00
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01:06, 16 июня 2020
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Открытое письмо в Совет ВИО В тоталитарных сектах, вроде КПСС, я и раньше-то не состоял, не собираюсь я там находиться и сейчас. Поэтому прошу с сегодняшнего числа (15 июня 2020 г.) считать меня добровольно покинувшим ряды ВИО. Но это, дорогие бывшие коллеги, еще не всё. Я вам сейчас одну умную вещь скажу, вы уж только не обижайтесь…