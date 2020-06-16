Власти по меньшей мере 13 российских городов отказались проводить парад Победы 24 июня

В качестве причины они называют сложную эпидемиологическую ситуацию на фоне распространения коронавируса. Как пишет и здание РБК, парад не собираются проводить в следующую среду в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле с пониманием относятся к решению местных властей.