Власти США отозвали разрешение на применение гидроксихлорохина против коронавируса

Ранее это средство от малярии принимал в качестве профилактики от коронавируса американский президент Дональд Трамп. В Управлении по контролю качества продовольствия и медикаментов сказали, что рекомендованная ранее схема использования этого средства и хлорохина неэффективна против инфекции. А с учетом побочных эффектов их возможные преимущества не перевешивают известные и потенциальные риски.
2020-06-16T01:05:59+03:00
2020-06-16T01:05:59+03:00
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01:05, 16 июня 2020
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Открытое письмо в Совет ВИО В тоталитарных сектах, вроде КПСС, я и раньше-то не состоял, не собираюсь я там находиться и сейчас. Поэтому прошу с сегодняшнего числа (15 июня 2020 г.) считать меня добровольно покинувшим ряды ВИО. Но это, дорогие бывшие коллеги, еще не всё. Я вам сейчас одну умную вещь скажу, вы уж только не обижайтесь…