Власти США отозвали разрешение на применение гидроксихлорохина против коронавируса

Ранее это средство от малярии принимал в качестве профилактики от коронавируса американский президент Дональд Трамп. В Управлении по контролю качества продовольствия и медикаментов сказали, что рекомендованная ранее схема использования этого средства и хлорохина неэффективна против инфекции. А с учетом побочных эффектов их возможные преимущества не перевешивают известные и потенциальные риски.