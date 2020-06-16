Беспорядки с участием выходцев из Чечни произошли во французском Дижоне

Группа из ста человек в ночь на субботу разгромила кальянную, которую контролировали выходцы из Марокко и Алжира. Более 10 человек пострадали. Участники беспорядков были вооружены бейсбольными битами, ножами и другими предметами. Полиции пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, передает телеканал France Info. Столкновения произошли также в ночь на понедельник. Как пишет местная пресса, конфликт был спровоцирован нападением на чеченского подростка, в этом обвинили выходцев из арабских стран. По данным газеты «КоммерсантЪ», в Дижон съехались представители чеченской диаспоры со всей Европы.