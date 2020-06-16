Беспорядки с участием выходцев из Чечни произошли во французском Дижоне

Группа из ста человек в ночь на субботу разгромила кальянную, которую контролировали выходцы из Марокко и Алжира. Более 10 человек пострадали. Участники беспорядков были вооружены бейсбольными битами, ножами и другими предметами. Полиции пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, передает телеканал France Info. Столкновения произошли также в ночь на понедельник. Как пишет местная пресса, конфликт был спровоцирован нападением на чеченского подростка, в этом обвинили выходцев из арабских стран. По данным газеты «КоммерсантЪ», в Дижон съехались представители чеченской диаспоры со всей Европы.
2020-06-16T01:05:30+03:00
2020-06-16T01:05:30+03:00
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01:05, 16 июня 2020
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