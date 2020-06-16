Суд в Пскове должен приступить сегодня к рассмотрению дела журналиста Светланы Прокопьевой

Ее обвиняют в оправдании терроризма за комментарии по поводу взрыва, который устроил в Архангельске у здания ФСБ местный житель. Как сказала «Эху» сама Прокопьева, это будет первое заседание суда, и пока непонятно, станет ли оно предварительным или основным. В то же время адвокат журналиста не сможет присутствовать на слушаниях, поскольку он сейчас занят в другом деле. Светлана Прокопьева свою вину не признает и считает дело местью силовиков.