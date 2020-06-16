Суд в Пскове должен приступить сегодня к рассмотрению дела журналиста Светланы Прокопьевой

Ее обвиняют в оправдании терроризма за комментарии по поводу взрыва, который устроил в Архангельске у здания ФСБ местный житель. Как сказала «Эху» сама Прокопьева, это будет первое заседание суда, и пока непонятно, станет ли оно предварительным или основным. В то же время адвокат журналиста не сможет присутствовать на слушаниях, поскольку он сейчас занят в другом деле. Светлана Прокопьева свою вину не признает и считает дело местью силовиков.
2020-06-16T01:04:51+03:00
2020-06-16T01:04:51+03:00
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01:04, 16 июня 2020
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Открытое письмо в Совет ВИО В тоталитарных сектах, вроде КПСС, я и раньше-то не состоял, не собираюсь я там находиться и сейчас. Поэтому прошу с сегодняшнего числа (15 июня 2020 г.) считать меня добровольно покинувшим ряды ВИО. Но это, дорогие бывшие коллеги, еще не всё. Я вам сейчас одну умную вещь скажу, вы уж только не обижайтесь…