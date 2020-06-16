Следствие рассматривает экстремизм в качестве основной версии нападения на двух полицейских в Москве

В квартире стрелявшего в сотрудников внутренних органов Ратмира Галаева обнаружена соответствующая литература, рассказал агентству «Интерфакс» информированный источник. По его словам, задержанный тщательно готовился и планировал нападение. Накануне злоумышленник открыл огонь по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте. Двое полицейских получили ранения. Сам стрелок также был ранен.
2020-06-16T01:04:22+03:00
2020-06-16T01:04:22+03:00
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01:04, 16 июня 2020
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Открытое письмо в Совет ВИО В тоталитарных сектах, вроде КПСС, я и раньше-то не состоял, не собираюсь я там находиться и сейчас. Поэтому прошу с сегодняшнего числа (15 июня 2020 г.) считать меня добровольно покинувшим ряды ВИО. Но это, дорогие бывшие коллеги, еще не всё. Я вам сейчас одну умную вещь скажу, вы уж только не обижайтесь…