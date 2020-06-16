Следствие рассматривает экстремизм в качестве основной версии нападения на двух полицейских в Москве

В квартире стрелявшего в сотрудников внутренних органов Ратмира Галаева обнаружена соответствующая литература, рассказал агентству «Интерфакс» информированный источник. По его словам, задержанный тщательно готовился и планировал нападение. Накануне злоумышленник открыл огонь по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте. Двое полицейских получили ранения. Сам стрелок также был ранен.