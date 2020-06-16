Сегодня во Франции во всех крупных городах пройдет акция протеста работников больничных учреждений и домов престарелых

Медики считают, что эпидемия Covid-19 выявила, насколько власти страны пренебрегают системой здравоохранения.

Едва справившись с небывалой эпидемией, сотрудники больниц и домов престарелых готовы предъявить власти и лично президенту Макрону свои требования: реформа системы начисления заработной платы, разработка национального плана найма и обучения медицинских работников и отказ от практики закрытия государственных лечебных учреждений. Именно последнее обстоятельство, по мнению многих, стало одной из причин неспособности системы здравоохранения Франции справиться на первом этапе с распространением коронавируса. Четыре национальных профсоюза медработников призвали всех сограждан взять сегодня отгул, чтобы тоже выйти на улицы и поддержать тех, кто последние месяцы, рискуя собственной жизнью, боролся за здоровье французов. Лидеры медицинских профсоюзов называют действия президента и правительства «предательскими». Если бы Эммануэль Макрон и его окружение, считают организаторы акции, прислушались к требованиям медиков ранее и пошли на серьезные инвестиции в систему государственного здравоохранения, Франция могла бы избежать многих жертв коронавируса.

В воскресенье в телеобращении к нации Эммануэль Макрон заявил, что благодаря эффективным действиям властей в ходе эпидемии удалось спасти «десятки тысяч жизней».