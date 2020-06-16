Новый этап снятия ограничений ждёт сегодня Москву

В столице возобновят работу библиотеки, откроются музеи, выставочные залы и зоопарки. С этого дня разрешается посещать и спортивные мероприятия, но при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на десять процентов. В городе откроются летние веранды ресторанов и кафе, стоматологические клиники смогут оказывать плановую помощь. Заработают службы проката, рекламные и другие агентства, риэлтерские конторы. Напомню, неделю назад в столице отменили пропуска и разрешили людям, в том числе пожилым, гулять и ездить, куда они захотят. При этом москвичи все еще должны носить маски и перчатки в общественных местах. Эпидемиологическая ситуация после отмены пропусков в Москве не ухудшилась, сказал вчера мэр Собянин. По его мнению, можно переходить к следующему этапу снятия ограничений. Предполагается, что через неделю в столице заработают рестораны и кафе, снова откроют детские и спортивные площадки.

Накануне в столице по данным оперативного штаба выявили 1360 новых случаев заражения, 53 человека скончались. Ранее мэр говорил, что прогулки и занятия спортом разрешат, когда заболевших в столице будут сотни или даже десятки человек.