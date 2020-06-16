Российский МИД и Госдеп США обменялись жесткими заявлениями из-за приговора Полу Уилану

Накануне Мосгорсуд признал американского гражданина виновным в шпионаже и отправил в колонию на 16 лет.

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что пребывает в гневе по поводу приговора Уилану, и потребовал немедленного освобождения гражданина страны. Глава американского внешнеполитического ведомства также добавил, что Уилан был лишен гарантий на справедливый суд.

На заявления госсекретаря мгновенно отреагировали в российском МИДе. В заявлении ведомства утверждается, что в США и других западных странах наказание за шпионаж составляет десятки лет и порой доходит до пожизненного без права помилования.

После приговора Уилану также начала активно обсуждаться тема его обмена на россиян, находящихся в заключении в США, включая, например, Виктора Бута и Константина Ярошенко. В американском Минюсте отказались комментировать эти догадки. Посол США в России Джон Салливан, в свою очередь, заявил, что Вашингтон намерен добиваться правосудия для Уилана, а не обмена.

Уилан, который, помимо гражданства США, имеет паспорта Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан в гостинице «Метрополь» в конце декабря 2018 года. По версии следствия, он получал секретные сведения на флэшке.