В мессенджере WhatsApp появится функция электронных платежей

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил основатель компании Марк Цукерберг. По его словам, отправка и получение денег станет столь же простым делом, как обмен фотографиями. Бизнесмен добавил, что компания позволит малому бизнесу осуществлять продажи прямо в WhatsApp. Первыми возможность использовать новый сервис получат жители Бразилии, отмечает газета «Ведомости».
2020-06-15T23:02:48+03:00
2020-06-15T23:02:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:02, 15 июня 2020
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