В мессенджере WhatsApp появится функция электронных платежей

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил основатель компании Марк Цукерберг. По его словам, отправка и получение денег станет столь же простым делом, как обмен фотографиями. Бизнесмен добавил, что компания позволит малому бизнесу осуществлять продажи прямо в WhatsApp. Первыми возможность использовать новый сервис получат жители Бразилии, отмечает газета «Ведомости».