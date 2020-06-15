Помощник бывшего главного бухгалтера компании Нины Масляевой рассказала, что во время следствия её называли преступницей, угрожая отправить в тюрьму, если она не подпишет протокол допроса. Филимонова сообщила, что теперь в связи с этим отказывается от части показаний, пишет газета «Коммерсант».
Ранее о психологическом давлении во время допросов заявили две другие свидетельницы – сотрудницы Минкульта.
Фигурантов дела «Седьмой студии», напомним, обвиняют в хищении бюджетных денег.
Свидетель по делу «Седьмой студии» Элеонора Филимонова пожаловалась на оказанное давление
Помощник бывшего главного бухгалтера компании Нины Масляевой рассказала, что во время следствия её называли преступницей, угрожая отправить в тюрьму, если она не подпишет протокол допроса. Филимонова сообщила, что теперь в связи с этим отказывается от части показаний, пишет газета «Коммерсант».