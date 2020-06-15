Свидетель по делу «Седьмой студии» Элеонора Филимонова пожаловалась на оказанное давление

Помощник бывшего главного бухгалтера компании Нины Масляевой рассказала, что во время следствия её называли преступницей, угрожая отправить в тюрьму, если она не подпишет протокол допроса. Филимонова сообщила, что теперь в связи с этим отказывается от части показаний, пишет газета «Коммерсант».

Ранее о психологическом давлении во время допросов заявили две другие свидетельницы – сотрудницы Минкульта.

Фигурантов дела «Седьмой студии», напомним, обвиняют в хищении бюджетных денег.