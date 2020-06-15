Коллектив театра «Современник» выпустил коллективное заявление по поводу ДТП с участием своего артиста Ефремова

В сообщении пресс-службы театра говорится, что Ефремов всегда был и остаётся неотъемлемой частью «Современника», случившееся в заявлении названо огромной трагедией и общей болью. Коллектив принёс соболезнования семье погибшего и пожелал душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родным. В тексте также говорится, что нельзя становится судьями, клеймить, или напротив, оправдывать.

Неделю назад Михаил Ефремов на Садовом кольце выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Погиб водитель фургона. В крови артиста обнаружили алкоголь и наркотики. Сейчас он под домашним арестом.