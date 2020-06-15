Завтра в Пскове возобновится рассмотрение дела журналистки Прокопьевой, обвиняемой в терроризме за свои высказывания

Завтра в Пскове запланировано возобновление рассмотрения дела в отношении журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма за высказывания по делу о взрыве у здания ФСБ в Архангельске. Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сама журналистка, это будет первое заседание суда, и пока непонятно, будет ли оно предварительным или основным.

«Завтра состоится первое заседание. Мы пока не понимаем, будет ли оно предварительное или основное. Заявлен вызов свидетелей, будет представитель Роскомнадзора», — сказала она.

Однако на этом заседании, добавила С.Прокопьева, не будет присутствовать ее адвокат Виталий Черкасов, который занят в заседании по делу «Сети».

«Суд не стал учитывать это обстоятельство, что два процесса у адвоката накладываются. И, кроме того, суд не стал учитывать, что второго моего адвоката Татьяны Мартыновой также не будет на заседании, так как еще заранее у нее было назначено заседание суда по другому делу», — отметила журналистка.

По словам Светланы Прокофьевой, в каком режиме пройдет заседание, пока непонятно: сохраняются некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса.

Судебные слушания были отложены в середине апреля из-за коронавируса.

Дело на Светлану Прокопьеву завели после того, как она в ноябре 2018 года в эфире радиостанции «Эха Москвы» в Пскове высказала свою позицию о причинах теракта в архангельском управлении ФСБ, возложив ответственность за случившееся на силовиков. Следователи посчитали ее слова оправданием терроризма. Сама Прокопьева накануне в Facebook написала, что в том тексте говорила о том, как подавление протестов радикализует их.

Прокопьева свою вину не признает и считает дело местью силовиков, за нее вступилось журналистское сообщество.