Центр Вознесенского проведет завтра благотворительный марафон в поддержку врачей. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» куратор литературных программ Центра Илья Данишевский, отметив, что событие приурочено международному празднику Bloomsday (Блумсдэй).

По словам И.Данишевского, 16 июня проходит традиционное празднование Дня Bloomsday, и Центр Вознесенского совместили этот день с помощью врачам: весь день лидеры российской культуры и медиа будут читать роман Джойса на благотворительном марафоне в соцсетях Центра Вознесенского — в поддержку медиков, борющихся с коронавирусом.

«Сегодня культура должна отвечать не только на культурные вопросы, но в первую очередь и на социальных и актуальные проблемы», — отметил он.

Среди участников благотворительных чтений «Улисса» — Алена Долецкая, Антон Долин, Макс Фрай, Ольга Романова, Наталья Синдеева и другие.