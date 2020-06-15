Суд в Саратове отправил на новое рассмотрение уголовное дело против журналиста Сергея Вилкова

Фрунзенский суд Саратова отправил на новое рассмотрение уголовное дело против Сергея Вилкова. Журналист рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что связывает свое преследование с профессиональной деятельностью.

«Это уже не первый раз, когда по техническим причинам отменяется оправдательный приговор. У меня нет сомнений то, что это связано с некоей политической конъектурой, сложившейся в регионе, и влияния некоторых лиц на правосудие», — сказал он.

Сергея Вилкова обвиняют в клевете на депутата Саратовской областной Думы от «Единой России» Сергея Курихина.

По словам журналиста, дело возбудили в 2015 году из-за его статей про депутата Саратовской областной думы Курихина. Сначала дело вернули в прокуратуру, потом Вилкова оправдали, а затем кассационная инстанция отменила оправдательный приговор и направила его на новое рассмотрение.