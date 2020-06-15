Истребители Су-27 поднимались на перехват американских бомбардировщиков и самолетов-разведчиков НАТО

Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что самолеты ВВС США и стран НАТО проводили полеты над Балтикой в рамках учения альянса. Агентство Интерфакс без ссылки на источник пишет, что американский стратегический бомбардировщик, способный нести ядерное оружие, приближался к главной базе Балтийского флота в Балтийске на расстояние около 180 километров.