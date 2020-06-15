Верховый Суд США сегодня в историческом решении поддержал права ЛГБТ-сообщества

А Администрация Трампа судебную тяжбу проиграла.

Решение 6 За на 3 против Верховный Суд США сегодня защитил права лгбт-наемных работников, постановив, что Закон о Гражданских правах от 1964 года, запрещающий дискриминацию наемных работников по половому, расовому признаку, происхождению и религиозной принадлежности, распространяется и на ЛГБТ — то есть включает запрет на дискриминацию по гендерному самоопределению, защищая трансгендерных людей, и сексуальной ориентации, защищая гей-сообщество . Администрация Трампа выступала против расширительного толкования закона в пользу ЛГБТ.

Определение по решению писал назначенный Дональдом Трампом консервативный судья Нил Горсуч. ЗА также голосовал старший судья Верховного Суда, изначально консервативный, но все более склоняющийся к центру Джон Робертс, и все четверо либеральных судей.

Трое судей, включая скандально назначенного Бретта Кавано, которого несколько женщин обвинили в сексуальном нападении в старшей школе, что привело к слушаниям в Конгрессе, голосовали против.

Таким образом, одно из важнейших решений Верховного Суда в области защиты прав ЛГБТ-сообщества в США было написано консервативными судьями.