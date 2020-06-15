Подозреваемый в нападении на сотрудников ГИБДД в Москве оказался уроженцем Ингушетии

В результате перестрелки, произошедшей сегодня днем, двое полицейских пострадали.

Стрельбу на Ленинском проспекте в Москве устроил 24-летний Ратмир Галаев, приехавший в столицу из Ингушетии. Об этом сегодня сообщили источники сразу нескольких СМИ, некоторые из которых называют стрелка племянником экс-главы Минимущества Ингушетии Аюпа Галаева. Родственников подозреваемого уже вызвали на допрос в Центр противодействия экстремизму республики.

Нападавший открыл стрельбу без видимой причины – по словам собеседника агентства ТАСС, мужчина шел по улице, увидел полицейских, остановивших такси, и сразу начал стрелять по ним в упор. Момент перестрелки попал на видео, сделанное очевидцем.

На этих кадрах видно, как один из сотрудников ГИБДД пытается выхватить оружие у злоумышленника, но после выстрела падает на асфальт. Второму полицейскому, несмотря на ранение в ногу, удалось подстрелить нападавшего. В итоге все трое участников перестрелки оказались в больнице. По предварительным данным, подозреваемый стрелял из мощного травматического пистолета и успел сделать около 10 выстрелов.

По факту событий на Ленинском проспекте было возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.