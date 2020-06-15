Ведомости: Все российские школы оснастят камерами с функциями распознавания лиц

Об этом сообщает газета Ведомости. По данным издания, заказчиком выступили региональные департаменты образования, а подрядчиком – структура Ростеха. Общая сумма контрактов превышает два миллиарда рублей.

Согласно официальной версии, камеры должны помочь обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу и покинул ее и обнаружить посторонних в помещениях.