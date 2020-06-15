Родственников подозреваемого в стрельбе по полицейским на Ленинском проспекте вызвали на допрос

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, подозреваемый молодой человек родом из Ингушетии, его дядя ранее занимал пост министра имущественных отношений региона, брат – сотрудник силовых структур республики. Обоих допрашивают в Ингушетии.

Стрельба произошла в Москве сегодня вечером. По версии МВД, прохожий ранил полицейских, которые проверяли документы у таксиста. Силовики стреляли по нападавшему. Все трое в больнице.