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21:30, 15 июня 2020

В Тбилиси задержан уроженец Ингушетии, подозреваемый в подготовке убийства журналиста Георгия Габунии

Об этом сообщает сайт «Эхо Кавказа».

В руководстве оппозиционного канала «Мтавари Архи» утверждают, что заказчиком убийства является глава Чечни Рамзан Кадыров, а причиной – скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента.

Летом прошлого года Габуния в эфире телеканала Рустави-2 нецензурно высказался о Владимире Путине. После этого он получал угрозы. Рамзан Кадыров тогда говорил, что Габунию нужно «спрятать за семью заборами», поскольку «первый встречный может сделать с ним то, что он заслужил».



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