В Тбилиси задержан уроженец Ингушетии, подозреваемый в подготовке убийства журналиста Георгия Габунии

Об этом сообщает сайт «Эхо Кавказа».

В руководстве оппозиционного канала «Мтавари Архи» утверждают, что заказчиком убийства является глава Чечни Рамзан Кадыров, а причиной – скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента.

Летом прошлого года Габуния в эфире телеканала Рустави-2 нецензурно высказался о Владимире Путине. После этого он получал угрозы. Рамзан Кадыров тогда говорил, что Габунию нужно «спрятать за семью заборами», поскольку «первый встречный может сделать с ним то, что он заслужил».