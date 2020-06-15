Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед-пресс.
В воскресенье ночью несколько человек проникли в дом основателя компании «Майдиа-Групп» Хэ Сянцзяня. В полицию позвонил его сын. В итоге полицейские задержали пять человек. Им предъявили обвинение в попытке похищения.
Власти не раскрывали имя пострадавшего, однако компания Сянцзяня выступила со словами благодарности в адрес полиции. Бизнесмен владеет состоянием в 25 миллиардов долларов. Он четвертый в списке богатейших людей Китая.
В Китае полиция спасла одного из богатейших людей страны от взломщиков, захвативших его в заложники
Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед-пресс.