Вице-премьер Марат Хуснуллин внес поправки, позволяющие признать апартаменты жильем

В интервью РБК он сказал, что эта тема регулярно возникала в последние три года. Хуснуллин выразил надежду, что к осенней сессии удастся пройти весь период споров и разногласий. Он убежден, что живущие в апартаментах люди должны иметь право на прописку, снижение стоимости услуг ЖКХ.