Вице-премьер Марат Хуснуллин внес поправки, позволяющие признать апартаменты жильем

В интервью РБК он сказал, что эта тема регулярно возникала в последние три года. Хуснуллин выразил надежду, что к осенней сессии удастся пройти весь период споров и разногласий. Он убежден, что живущие в апартаментах люди должны иметь право на прописку, снижение стоимости услуг ЖКХ.
2020-06-15T21:02:12+03:00
2020-06-15T21:02:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 15 июня 2020
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