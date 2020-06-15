Аэропорты Сочи, Ставрополя, Краснодара, а также Домодедово сегодня проверяли после сообщений об угрозе взрыва

Аэропорты Сочи, Ставрополя, Краснодара, а также столичное Домодедово сегодня проверяли после сообщений об угрозе взрыва, — передает агентство Интерфакс. По его данным, сведения не подтвердились. В Краснодаре из-за эвакуации был задержан вылет шести рейсов.