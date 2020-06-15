Аэропорты Сочи, Ставрополя, Краснодара, а также Домодедово сегодня проверяли после сообщений об угрозе взрыва

Аэропорты Сочи, Ставрополя, Краснодара, а также столичное Домодедово сегодня проверяли после сообщений об угрозе взрыва, — передает агентство Интерфакс. По его данным, сведения не подтвердились. В Краснодаре из-за эвакуации был задержан вылет шести рейсов.
2020-06-15T21:01:46+03:00
2020-06-15T21:33:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 15 июня 2020
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