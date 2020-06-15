Следователи завершили работу на Ленинском проспекте в Москве, где произошла стрельба и были ранены двое полицейских

Об этом сообщает агентство ТАСС. По версии МВД, прохожий стрелял по автоинспекторам, остановившим водителя такси. Силовики, как подчеркивают в МВД, в ответ ранили стрелка. Он сейчас в больнице.

Источник ТАСС говорит, что стрелял 25-летний уроженец Ингушетии. Он использовал мощный травматический пистолет словацкого производства.