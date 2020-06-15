Центризбирком проверяет 17 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК. Восемь обращений поступило из Москвы, остальные из Санкт-Петербурга.

В комиссии говорят, что в большинстве жалоб есть конкретные указания на работодателей, принуждавших к участию в голосовании. Обращения поступили, в том числе, из Москомспорта, столичного метрополитена, двух московских школ и пожарно-спасательного центра.

В Центризбиркоме уточнили, что жалобы перенаправлены столичным и петербургским властям, а также московскому прокурору и региональным избиркомам. Несколько дней назад председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что комиссия пока не нашла подтверждений сообщениям о принуждении к участию в голосовании.