В США из списка препаратов для лечения коронавируса исключили препарат гидроксихлорохин, который принимает американский президент Дональд Трамп. Это противомалярийное средство.

В письме, опубликованном на сайте управления по контролю за лекарствами США говорится, что после изучения результатов клинических исследований, эксперты пришил к выводу, что препарат, вероятнее всего, не обладает каким-либо противовирусным эффектом.

Дональд Трамп не раз говорил, что принимает гидроксихлорохин с целью профилактики коронавируса.