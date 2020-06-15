В Екатеринбурге начали проверку частного детсада, где родители обнаружили воспитательницу спящей в детской кроватке

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку частного детского сада, где родители обнаружили воспитательницу спящей в детской кроватке. Об этом сообщает местный сайт «Е-1». Родители сняли видео, они говорят, что воспитательница была пьяна.

Сегодня в учреждении побывали сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних. Выясняются обстоятельства.