Интерфакс: По подозрению в стрельбе по полицейским на Ленинском проспекте задержан уроженец Ингушетии

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. Собеседник агентства назвал имя этого человека, речь идет о Ратмире Галаеве. Прежде он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Теперь молодого человека будут проверять на причастность к особо тяжким преступлениям, — сообщает Интерфакс.

Стрельба на Ленинском проспекте произошла сегодня вечером. По данным МВД, прохожий ранил полицейских, которые проверяли документы у таксиста. Силовики, как говорят в полиции, стали стрелять в ответ.

По данным источника ТАСС, у нападавшего был травматический пистолет Т-12 словацкого производства. Агентство отмечает, что это один из самых мощных травматических пистолетов, которые сейчас легально можно купить в России.