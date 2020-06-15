В Центризбирком поступило 17 жалоб, связанных с принуждением к голосованию по поправкам в Конституцию

Об этом со ссылкой на комиссию сообщает агентство ТАСС.

Несколько дней назад председатель Центризбиркома Элла Памфилова говорила, что ни одна подобная жалоба не подтвердилась.

Между тем, собеседники Эха в бюджетных учреждениях рассказывали, что их принуждали участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. О подобных случаях рассказывали также газета «Коммерсантъ» и телерадиокомпания ВВС.