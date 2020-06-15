Задержан автомобиль, водителя и пассажира, которого проверяют на причастность к сегодняшнему нападению на полицейски

На юго-западе Москвы задержали автомобиль, водителя и пассажира, которого проверяют на причастность к сегодняшнему нападению на полицейских. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс.

В то же время источник ТАСС утверждает, что стрелок на Ленинском проспекте действовал один, сообщников у него не было.

Стрельба произошла этим вечером. Согласно официальной версии МВД, вооруженный мужчина напал на сотрудников ГИБДД после того, как они остановили таксиста для проверки документов. Полицейские стали стрелять в ответ. Оба сотрудника МВД, а также стрелок, были ранены.

Источники агентства Интерфакс и РБК говорят, что стрелял уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Его проверяют на причастность к другим преступлениям, в том числе, к убийству главы ингушского Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева.