По словам Навального, новое сфабрикованное дело против него было ожидаемо от власти

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против Алексея Навального. Политика обвиняют в клевете на ветерана. Сам Алексей Навальный в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что давно ждал новых сфабрикованных обвинений.

«Только что я узнал, что в очередной раз против меня возбуждено уголовное дело. В лучших традициях на сайте Следственного комитета торжественно об этом было заявлено. Честно, это было ожидаемо, потому что у меня скоро должен закончиться последний условный срок, после чего я становлюсь личностью неуголовной. И власти не могут позволить такой ситуации. Я просто последние три недели ждал этого». – рассказал А.Навальный.

По словам политика, это дело «полностью сфабриковано». «Любой юрист рассмеется фабуле этого дела. Но нашу власть интересует не это, а открывшейся возможности обыскам, арестам имущества, изъятия техники. Ничего удивительного, власти очень не нравится ни наши расследования, ни участие в умном голосовании в ближайших региональных выборах», — подчеркнул А.Навальный.

Ранее стало известно, что прокуратура Москвы признала законным возбуждение уголовного дела в отношении Навального за комментарии, унижающие человеческое достоинство ветерана войны. Поводом стал комментарий оппозиционера по поводу ролика в поддержку поправок к Конституции. Среди тех кто снялся, в ролике был участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Навальный назвал у частников этого видео «продажными холуями».



В Следственном комитете сообщили, что политика подозревают в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны.