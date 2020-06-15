Шеф-редактор «Ведомостей» Симаков объяснил свою позицию в связи с уходом всех заместителей главреда

Шеф-редактор газеты «Ведомости» Дмитрий Симаков рассказал о своей позиции и причинах ухода всех заместителей главного редактора издания в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня одновременно я и мои коллеги, с которыми проработали более 10 лет и мы прекрасно понимаем друг друга, сегодня поняли, что необходимо уволиться. Пока мы не ушли, а только заявили о своем уходе. Так как все работают в удаленном режиме, необходимо физически написать заявление и отдать в отдел кадров. Но на следующей неделе, я думаю, все документы будут оформлены», — рассказал шеф-редактор.

Д.Симаков объяснил, что и ранее коллектив редакции заявлял о своем желании видеть на посту главного редактора другого человека, но собственник проигнорировал это требование.

«Мы хотели видеть главредом другого человека. Была надежда, что нам удастся донести до инвесторов наши аргументы, но мы не были услышаны. Собственник принял решение назначить главного редактора человека, против которого вся редакция. И мы полагаем, что издание будет меняться очень сильно и в другую сторону. Я не вижу того, что мы можем в будущем о чем-то договориться. Если собственник имеет право назначать главреда, то мы – наемный люд имеем право увольняться», — отметил он.

По словам Д.Симаков, коллектив пытался найти самостоятельно нового собственника, но безуспешно. «Мы пытались найти «белого рыцаря», но пока ничего не сложилось. Но если в будущем нам удастся что-то сделать, то с удовольствием это сделаем (новое издание)», — сказал он.

Также Дмитрий Симаков отметил, что написавшие заявление заместители главного редактора об увольнении «уходят в никуда».

«Я не могу сказать, что у нас есть куда уходить, увольняемся в никуда. Сейчас на рынке СМИ тяжелая ситуация из-за эпидемии, у меня нет дополнительной платформы», — отметил он.

11 июня редакция выдвинула на должность главного редактора газеты главреда проекта «Ведомости» Анфису Воронину. Совет директоров БНМ большинством голосов назначил главредом Андрея Шмарова. За Воронину проголосовало два из шести членов совета, за Шмарова — три, новый собственник и глава совета Иван Еремин воспользовался правом решающего голоса.