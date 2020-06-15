Число официально зарегистрированных безработных в России приблизилось к отметке 2,5 млн человек

Об этом на совещании у президента сообщил министр труда Антон Котяков. Он уточнил, что с начала июня в качестве безработных регистрировались около 150 тысяч человек в неделю. Таким образом, — по мнению министра, рост безработицы замедлился.

Президент Владимир Путин сегодня сказал, что рост безработицы в России не так драматичен, как в других странах. В нашей стране показатель увеличился на полтора процента, в то время как в других странах, по словам главы государства, безработица выросла на 11-16%. О каких «других» странах идет речь, он не уточнил.