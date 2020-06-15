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19:32, 15 июня 2020

Подозреваемого в нападении на полицейских в Москве проверят на причастность к убийству главы ингушского Центра «Э»

Подозреваемого в нападении на полицейских в центре Москвы проверят на причастность к убийству главы ингушского Центра противодействия экстремизму. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс.
Согласно этим данным, задержанному 24 года, это уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Официально имя подозреваемого полиция не называет.
Стрельба на Ленинском проспекте произошла этим вечером. По версии МВД, прохожий ранил автоинспекторов, остановивших таксиста для проверки документов. Полицейские стали стрелять в ответ.
По данным источников, один из инспекторов ГИБДД в тяжелом состоянии. Источник ТАСС сообщал, что сам стрелявший также был тяжело ранен и скончался в больнице, однако в Следственном комитете уверяют, что этот человек жив.



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